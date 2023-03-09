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O ülkede para sayma makinesi satışlarında patlama! Sebebiyse... 'Elle sayılacak durumda değil' Günün büyük kısmı para saymakla geçiyor

09.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından banknotların ceplere sığmadığı öğrenildi. En küçük esnafın dahi para sayma makinesi kullanmak zorunda kaldığı kaydedilirken elektronik ürünler satan bir esnaf, dükkanında en çok para sayma makinesinin satıldığını söyledi. Reklam panolarının da para sayma makinesi ve kasa reklamlarıyla dolduğu aktarıldı. Öte yandan bir kebapçı esnafı da müşteriden aldıkları paranın elle sayılacak gibi olmadığını belirtti.

O ülkede para sayma makinesi satışlarında patlama! Sebebiyse... 'Elle sayılacak durumda değil' Günün büyük kısmı para saymakla geçiyor

Lübnan'da 2019 yılından beri ekonomik kriz yaşanıyor. Bu nedenle Lübnan lirasındaki değer kaybının önüne geçilemiyor. Krizin başlarında 2020'de 1 dolar yaklaşık 1500 lira iken bugünlerde karaborsada 80 bin liranın üzerinde işlem görüyor. Lübnanlılar 100 dolar bozdurduklarında ellerine 80'den fazla banknot geçerken bu durum da alışverişlerde en küçük esnafın dahi para sayma makinesi kullanmasını zorunlu hale getirdi. Günün büyük kısmının para saymakla geçtiğini belirten esnaf, birkaç dürüm ve içecek alındığında dahi müşterinin ödediği paranın elle sayılacak gibi olmadığını aktardı. İşte detaylar...

PARA SAYMA MAKİNESİ ALMAYA BAŞLADILAR

Lübnan'da şu an tedavüldeki en yüksek değere sahip kâğıt para "100 bin" lira. Lübnanlılar krizden önce 100 dolar bozdurduğunda döviz ofisinden aldıkları 150 bin lira için sadece 2 banknot yeterliydi. Şimdiyse ellerine geçen banknot sayısı 80'i aşıyor.

Hâl böyle olunca birçok esnaf vakit kazanmak, yanlış hesap yapmamak için "para sayma makinesi" almaya başladı. Bugün mahalle arasındaki manavlarda bile para sayma makinesi görmek mümkün.

Para makinesi ihtiyacı gibi insanlar ev, iş yeri ve ofislerine bir de kasa almak zorunda kalıyor.

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YOLLARDAKİ PANOLARDA 'PARA SAYMA MAKİNESİ VE KASA' REKLAMLARI VAR

Lübnan'da ekonomik krizle beraber ciddi elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı. Devlet elektriğinin kesilmesinin ardından güneş enerjisi ile şarj edilen pillere ilgi artmıştı.

Bir dönem ülkenin kent merkezlerinin yanı sıra şehirler arası kara yolları üzerindeki büyük panolarda bu pillerin reklamları yer alıyordu ancak bunun yerini şimdilerde "para sayma makineleri ve kasalar" aldı.

"EN ÇOK PARA SAYMA MAKİNESİ SATILIYOR"

Beyrut'un Korniş Mezra bölgesindeki dükkânında elektronik ürünler satan Muhammed Halla, para sayma makinesine artan talepten memnun.

Daha önce 6 ayda sadece bir tane para sayma makinesi satabildiklerini söyleyen Lübnanlı esnaf, "Dükkânımızda birçok elektronik ürün var ancak şu an en çok para sayma makinesi satılıyor. Şu sıralar ayda 4 tane satıyorum." dedi.

Lübnan'da parayı saymanın ve korumanın çok farklı bir boyut kazandığını dile getiren Halla, "Bu makinelere neredeyse herkesin artık ihtiyacı var. Evde, işte, ofiste kullanılıyor. Şu an para saymak kasa önünde büyük vakit kaybı." diye konuştu.

"LİRA ARTIK ELLE SAYILACAK DURUMDA DEĞİL"

Beyrut'un Hamra bölgesinde bir kebapçıda kasada görev yapan Ahmet Zekeriya da günün önemli kısmını müşterilerden gelen parayı saymakla geçirdiğini söyledi.

Krizden önce müşteriden aldığı parayı, banknot adedinin az olmasından dolayı çok rahat bir şekilde elle sayabildiğini belirten Zekeriya, "Ancak şimdi birkaç dürüm ve içecek alırsa hemen parayı makine ile saymamız gerekiyor çünkü yetişemiyoruz. Lira artık elle sayılacak durumda değil." dedi.

"HERKESİN EVİNDE ARTIK BİR KASASI OLMAK ZORUNDA"

Para kasası satın almak için bir mağazaya gelen Beyrutlu Ahmed Sabah da liranın artan hacminden dolayı artık parayı evdeki küçük bir çekmece, çanta veya gözde saklayamadıklarını ifade etti.

Sabah, "Eğer şu an evde 500 dolarınız varsa bu parayı saklamak veya korumak için kesinlikle bir kasaya ihtiyacınız var. Daha önce 500 doları bozdurunca cebinize rahatlıkla sığıyordu ve saklaması da oldukça kolaydı. Hacim olarak yer kaplamıyordu. Ancak durum çok değişti. Bu yüzden herkes kasaya yöneldi. Herkesin evinde artık bir kasası olmak zorunda." dedi.

FİYATLAR DOLAR ANCAK ÖDEME LİRAYLA

Lübnan'da 2020'den beri ithal edilen tüm ürünlerin fiyatı dolar üzerinden belirleniyor. Liranın dolar karşısındaki sürekli değer kaybı nedeniyle özellikle market işletmecileri ve diğer esnaf neredeyse her gün fiyat etiketlerini değiştirmek zorunda kalıyordu.

Lübnan Ekonomi Bakanlığı ithal edilen ürünlerin fiyatının 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar olarak yazılmasına karar verdi.

Başta marketler olmak üzere neredeyse ülkedeki tüm sektörlerde ürünlerin fiyatları dolar üzerinden hesaplanırken faturası o günkü kur üzerinden liraya dönüştürülüp müşterinin önüne konuluyor. (AA)

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