Oligark ne demek? Oligark nedir, kime denir?

Oligark kelimesi, 1990'lı yılların başında Rusya’da ortaya çıkmıştır. O dönemdeki oligarkların büyük bölümü varlıklarını, devletin varlıklarının özel sektöre yolsuzluklar ile devredilmesi sırasında kazanmıştır. Günümüzde bu kelime 1991 yılında Sovyetler Birliğinin çökmesinin ardından öne çıkmış olan çok varlıklı bir Rus grubunu tanımlamak için kullanılır.

Oligark Türkçesi Nedir?

Oligark kelimesinin kökeni Fransızcadır. İki sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşmuş bir kelimedir. Yunanca az, birkaç anlamındaki oligo kelimesi ve yönetmek anlamındaki arkhein kelimesinin birleşmesi ile oligark sözcüğü meydana gelmiştir. Türkçeye direkt olarak oligark olarak geçmiştir.

Oligark; toplumun din, statü, ekonomi gibi alanları ile geri kalan kısmından ayrılarak yönetici sınıfında yer alır. Oligarşi sisteminde yönetim küçük, aynı zamanda ayrıcalıklara sahip bir grubun idaresindedir. Despot ve katı bir yönetim söz konusudur.

Oligark Nedir?

Oligark, 1990 yıllarının başında Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından ortaya çıkmış bir terimdir. Özellikle Rusya ve Ukrayna’da ortaya çıkmış olan gelir kaynakları bilinmeyen ve seçkin zümreye ait olan kişilere oligark denir.

Aynı zamanda oligarşinin destekçisi ya da üyesi olan kişi ve gruplar da oligark olarak adlandırılır. Günümüzde ultra zengin ve gelirinin nerden geldiği belli olmayan Ruslar, oligark olarak adlandırılır.

Oligark Ne Demek?

Yönetimde bulunan grup askeri, siyasi, finansal ya da dini anlamda öne çıkan gruplardan biri olabilir. Bazı siyasi bilimcilerin görüşleri yönetim şekli ne olursa olsun devlet yönetiminde mutlaka bir oligarşinin mevcut olduğunu belirtir. Oligark tanımı ise oligarşinin içerisinde yer alan ya da destekleyen kişi ya da gruplardır.

Genellikle Rusya’da büyük firmaların başında yer alan kişiler oligarklardır. Oligarklar oldukça zengin kişilerdir.



