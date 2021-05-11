OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak

OPEC'in nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, özellikle yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışlar, yeni varyantların ortaya çıkması ve aşı uygulamaları gibi gelişmelerin sebep olduğu belirsizlik, petrol talebini etkilemeye devam ediyor.

Küresel ve bölgesel ekonomik görünümlerdeki gelişmeler, endüstriyel faaliyet ve iş gücü piyasalarındaki gelişmeler ile parasal ve mali teşvik tedbirleri ise kısa dönemde talep üzerinde etki oluşturabilecek unsurlar olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, ABD'de akaryakıt verilerindeki olumlu gelişmeler ve aşılama çalışmalarının ivme kazanması, normale dönme sinyallerini güçlendirerek hareketliliğin de artışa geçmesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin iyimser beklentileri artırıyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 200 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 700 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,58) artarak 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.