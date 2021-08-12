OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

OPEC'in temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, beklentinin sabit tutulmasında, ekonomik büyümedeki yukarı yünlü revizyonlara rağmen büyümenin petrol kullanımının yoğun olmadığı sektörlerde yaşanacağı öngörüsü etkili oldu.

Gelecek yıl için küresel petrol talebinin günlük 3,3 milyon varil artarak ortalama 99,9 milyon varile ulaşması ve talebin yılın ikinci yarısında 100 milyon varil sınırını aşması bekleniyor.

Ekonomik aktivitelerin büyük teşvik paketleriyle desteklenerek artacağı, buna ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşılama programları ve gelişen tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınacağı öngörülüyor. Bu etkenlerin OECD ve OECD dışı ülkelerde ekonomik aktiviteleri daha da hızlandırarak, petrol talebini istikrarlı olarak artıracağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2,6 milyon varil artarak 44,6 milyon varile, OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise günlük 3,4 milyon varil artarak 51,9 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor.

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin büyüme öngörüsünü günlük yaklaşık 6 milyon varil olarak sabit tuttu. Böylece, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 96,6 milyon varil olması bekleniyor.

TEMMUZ'DA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 970 bin varil artarak yaklaşık 95,7 milyon varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde 640 bin varil artarak yaklaşık 26,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise temmuzda yüzde 0,4 artışla yüzde 27,9 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Angola'da görüldü.

Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 497 bin varil artış gösterdi, Angola'da 38 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 330 bin varil artarak 68,03 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 53 artarak 1486 oldu. Bu kulelerden 356'sı OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.



