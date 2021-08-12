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Ford Otosan’dan iki çalışanının karıştığı suistimal için dava kararı!

12.08.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, iki şirket çalışanının karıştığı suiistimallerle ilgili dava açma kararı aldı. Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, 323 milyon TL'lik şüpheli alacağın yaklaşık 225 milyon TL'sinin borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar olduğu vurgulandı.

Ford Otosan’dan iki çalışanının karıştığı suistimal için dava kararı!

Ford Otosan, 22 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuna duyurduğu, iki şirket çalışanının karıştığı tarihi suistimalle ilgili dava açma kararı aldı.

Ford Otosan, 22 Şubat’taki açıklamasında, şirkette yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışan tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

TOPLAM CİRODAKİ PAYI YÜZDE 3

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

22 Şubat 2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu suistimal ile ilgili olarak 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli finansal raporlarımızda da açıklandığı üzere şirketimiz iç denetim birimimiz ile birlikte bu konuda uzman bağımsız bir kurumdan aldığımız suistimal denetim hizmetine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bağımsız kurumdan alınan raporda 30 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanan 31 Mart 2021 tarihli finansal raporlarımızda belirtilen tutarın ötesinde bir alacak riskimizin bulunmadığı ve bağımsız denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların iç denetim çalışmasında elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir. Bu doğrultuda şirketimizce, suistimal sürecine dahil olan bayiler ile olan iş ilişkilerimizin, bu bayilerin borcu kabul etme, ödeme ve şirketimizle hukuki işbirliği yapma durumları da dikkate alınarak, belirli bir plan dahilinde sona erdirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu bayilere yapılan satışların 2020 yılında şirketimizin toplam cirosu içindeki payı yaklaşık %3 olup, bu bayilerimizle aynı bölgelerde faaliyet gösteren mevcut diğer bayilerimiz ve bu süreçte bünyemize katılacak yeni bayilikler vasıtasıyla şirketimiz faaliyetleri ve müşteri hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam edecektir. 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız finansal tablolarda 323 milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Söz konusu alacağın yaklaşık 225 milyon TL'sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin şirketimize olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.

Mevcut ve başlatılacak önemli hukuki süreçlerle ilgili önemli sonuç doğuran, somut ve belirgin bir yargıya varılmasına imkan veren önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde, bu gelişmelerin yatırımcılarımız ile paylaşılmasına devam edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ford
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