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OPEC+ ülkeleri üretimini artırma kararı aldı

19.07.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı.

OPEC+ ülkeleri üretimini artırma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarından oluşan OPEC+ grubunun 19. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

OPEC'TEN VARİL ARTIRMA AÇIKLAMASI

OPEC'ten yapılan açıklamada, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasına karar verildiği, 10. Bakanlar Toplantısı'nda varılan anlaşmanın süresinin ise Nisan 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Mayıs 2022'den sonra Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın üretim taban seviyelerini artırmaları kararlaştırıldı.

Temmuz başında iki gün üst üste yapılan görüşmelerde ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine 5 Temmuz'da üçüncü kez bir araya gelmesi planlanan OPEC+ grubu, üye ülkeler arasında uzlaşmaya varılamaması sonucunda sürpriz bir kararla 18. Bakanlar Toplantısı'nı iptal etmişti. Görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin "üretim kotasının artırılması" isteği üzerine sonuçsuz kalmıştı.

Grubun bir sonraki toplantısı 1 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: AA

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