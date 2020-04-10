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OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararı aldı.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üreticisi ve G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan liderliğinde telekonferans yoluyla düzenlenen 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısına, Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları katıldı.

Dün 17.45'te başlayan toplantının ardından bugün 06.50'de yapılan açıklamada, OPEC+ olarak bilinen grubun günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına varıldığı belirtildi.

Söz konusu kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasında 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanmasına karar verildi.

Kesinti miktarları için OPEC+ üyelerinin Ekim 2018 ham petrol üretim seviyeleri baz alınacak, ancak Suudi Arabistan ve Rusya'nın kesintileri günlük 11 milyon varillik üretim miktarı baz alınarak hesaplanacak.

OPEC+ üye ülkeleri 10 Haziran'da yine telekonferans yoluyla toplanarak küresel petrol piyasasının son durumunu değerlendirecek. Ayrıca, şu anki anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması Aralık 2021'de yapılacak toplantıda yeniden ele alınacak.

Toplantı sonrası fiyatlar zayıf seyrediyor
OPEC+ toplantısının uzun sürmesi nedeniyle kararın gecikmesi ve yapılacak günlük 10 milyon varillik kesinti miktarının piyasa beklentisi olan 15-20 milyon varilin çok altında olması sonucunda ham petrol fiyatları zayıf seyrine devam ediyor.

Dünkü toplantı sırasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı 33,87 dolara kadar çıkarak günü 32,84 dolardan tamamlarken, bugün 08.00'de ise yüzde 3,1 düşüşle 31,82 dolara geriledi.

ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da dün 26,45 dolara yükselerek günü 25,09 dolardan kapattı ve bugün aynı dakikalarda yüzde 7,5 azalışla 23,21 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ ülkeleri 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda üretim kesintisi kararı alamamış, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüsün (Kovid-19) yarattığı düşük talep ve arz fazlası nedeniyle petrol fiyatları 30 Mart tarihinde 2002'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
OPEC, petrol,

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