OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üreticisi ve G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan liderliğinde telekonferans yoluyla düzenlenen 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısına, Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları katıldı.

Dün 17.45'te başlayan toplantının ardından bugün 06.50'de yapılan açıklamada, OPEC+ olarak bilinen grubun günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına varıldığı belirtildi.

Söz konusu kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasında 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanmasına karar verildi.

Kesinti miktarları için OPEC+ üyelerinin Ekim 2018 ham petrol üretim seviyeleri baz alınacak, ancak Suudi Arabistan ve Rusya'nın kesintileri günlük 11 milyon varillik üretim miktarı baz alınarak hesaplanacak.

OPEC+ üye ülkeleri 10 Haziran'da yine telekonferans yoluyla toplanarak küresel petrol piyasasının son durumunu değerlendirecek. Ayrıca, şu anki anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması Aralık 2021'de yapılacak toplantıda yeniden ele alınacak.