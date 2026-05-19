Orta Doğu krizi sürerken Güney Kore ve Japonya'dan ortak karar

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzına etkileri sürerken, Güney Kore ve Japonya ham petrol ile LNG tedarik güvenliği konusunda işbirliğini artırma kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Güney Kore'nin Andong kentinde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Lee, Orta Doğu'da devam eden kriz karşısında tedarik zincirleri ve ham petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini güvence altına alma konusunda işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi de iki ülkenin, ham petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra LNG konusunda takas anlaşması yapmayı değerlendirme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

