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Perakende devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

İsveçli giyim şirketi HM koronavirüs krizinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını açıkladı.

Perakende devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada koronavirüs krizinin çevirimiçi alışverişe olan talebi arttırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı söylendi.

H&M, online alışveriş rekabetine daha çok uyum sağlamaya başladığından son birkaç yıldır bazı mağazalarını zaten kapatıyordu. Perakende şirketi bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020’ye oranla daha az olacağını belirtti.

Şirket ayrıca, satışların Eylül ayında virüsün etkisiyle iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

'EN KÖTÜ DÖNEM GERİDEN KALDI'

Açıklamada bulunan yetkili Helena Helmersson şunları söyledi:

“Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.

H&M, beklenenden daha hızlı toparlandığı için maliyet kesintilerinin de yardımıyla karın yaklaşık 2 milyar krona ulaşacağını belirtmişti.

Mart-Mayıs çeyreğinde, salgın H&M’in satışlarını yarı yarıya düşürmüştü ve bu durum şirketi on yıllardır ilk kez büyük bir zarara itmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu mağazanın ürünlerini çok seviyorum.kaliteli ve indirimleri harika.
iyi olur fiyatları zaten çok uçuk... ne zaman gittiysem içeride zaten müşteri çok az bende bakıp almadan çıkıyorum yerli malı yurdun malı
online alış veriş yaparak kendi kendimizi bitirdiğimizin farkında değiliz
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