Petrol fiyatları düştü, ons altın yatayda kaldı! İşte piyasalarda merkez bankaları kararı sonrası durum

Fed'in tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltmak için herhangi bir adım atmaması ve devam eden enflasyon endişeleri ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,75'e kadar çıkarak Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olacağı vurgusuna karşın piyasa fiyatlamaları, yatırımcıların konuyla ilgili daha endişeli olduklarını gösteriyor.

PETROL DÜŞTÜ, ONS ALTIN YATAYDA KALDI

Öte yandan yeni tip koronavirüs salgınında özellikle Avrupa'da vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, dün akşam ABD ve bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Petrol fiyatları ise dün sert bir şekilde düşüş kaydederken, altının ons fiyatı yatay seyretti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre stoklardaki güçlü artış ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün yayınladığı raporda, petrol talebinin 2023 yılına kadar Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklenmediği açıklaması ile düşüşü ivme kazanan Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 7,3 değer kaybederek 62,6 dolara indi.