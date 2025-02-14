Piyasalar daha da karışacak! Bu kadarını beklemiyordu... Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi ağırladı. Kritik görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİ

ABD Başkanı Trump, düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD’nin ticaret açıklarını azaltmayı ve Hindistan’dan ithal edilen ürünlere daha yüksek gümrük vergileri getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

“Hindistan ne talep ederse biz de onu talep edeceğiz” diyen Trump, Washington’un artık karşılıklı ve adil ticaret istediğini vurguladı.

EK VERGİLER GÜNDEMDE

İki ülkenin ticari müzakerelere başlayacağını belirten Trump, Hindistan’a yönelik ek vergilerin gündemde olduğunu da ekledi.

'GÜMRÜK VERGİSİ KRALI' DİYE NİTELENDİRİYORDU

ABD, Hindistan’a 70 milyar dolar ihracat yaparken, 120 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

Trump, uzun süredir Hindistan’ın gümrük politikalarından rahatsız olduğunu dile getiriyor ve Modi’yi "gümrük vergisi kralı" olarak nitelendiriyordu.

Modi ise Washington ziyaretinde Hindistan’ın mevcut gümrük tarifelerini "adaletsiz ve çok yüksek" olarak değerlendirdi.

ABD’ye hareketinden önce Hindistan’ın, ABD'den petrol alımını artıracağını ve Harley-Davidson motosikletleri de dahil olmak üzere ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50’den 40’a düşüreceğini duyurdu.

Modi hükümeti son yıllarda ticaret politikalarını gözden geçirmişti. 2023’te Hindistan, ABD’den ithal edilen badem, elma, nohut, mercimek ve cevize uygulanan gümrük tarifelerini düşürdü. Ancak Trump yönetimi, Hindistan’ın hala ticaret dengesizliğini koruduğunu ve daha fazla taviz vermesi gerektiğini savunuyor.