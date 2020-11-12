Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Avrupa tarafında, dün bir konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Kovid-19 oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a yakalananların sayısının, ABD'de 10 milyonu, dünya genelinde ise 52 milyonu geçmesi üzerine birçok ülke tedbirleri sıkılaştırmaya başlarken, özellikle Avrupa ve ABD'de alınan önlemler, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Önceki günkü sert düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla toparlayan teknoloji hisseleri, pay piyasalarında sektör bazlı ayrışmanın ve oynaklığın devam ettiğini gösterdi. Şu dakikalarda Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 3 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı da yüzde 5 değer kazancıyla işlem görüyor.

Lagarde'ın düzensiz toparlanmaya dikkati çekmesi ve para politikası ile ilgili yeni bir ipucu vermemesi, devam eden Brexit belirsizliği ve artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın ekonomik teşvik paketlerinin iyimserliği ile borsalar yükselişini sürdürürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1780'e geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle 45 doların üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 44 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.850 dolardan gelen tepki alımlarıyla 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında tarihi günlerden biri yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarken, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşıldı.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası döviz kurları ve buna bağlı olarak altın fiyatlarındaki sert düşüşün rüzgarını arkasına alan BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde tarihi zirvesi olan 1.284,62 puanı gördü ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 4,43 değer kaybederek 7,7966'ya gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8310 seviyesinde işlem görüyor.