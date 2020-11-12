FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle hareketlenen piyasalarda sektör ve hisse bazlı hareketler artarken, emtia fiyatlarında volatilitenin yükselmesi dikkati çekiyor.

Kovid-19'a yakalananların sayısının, ABD'de 10 milyonu, dünya genelinde ise 52 milyonu geçmesi üzerine birçok ülke tedbirleri sıkılaştırmaya başlarken, özellikle Avrupa ve ABD'de alınan önlemler, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının tekrar yükselişe geçmesi nedeniyle, eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının saat 22.00 itibarıyla kapatılması kararı aldıklarını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle günü karışık seyirle tamamlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün bir konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Kovid-19 oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel." ifadesini kullandı.

Lagarde'ın düzensiz toparlanmaya dikkati çekmesi ve para politikası ile ilgili yeni bir ipucu vermemesi, devam eden Brexit belirsizliği ve artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın ekonomik teşvik paketlerinin iyimserliği ile borsalar yükselişini sürdürürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1780'e geriledi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin yüzde 11,5 ile beklentiler doğrultusunda azalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Önceki günkü sert düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla toparlayan teknoloji hisseleri, pay piyasalarında sektör bazlı ayrışmanın ve oynaklığın devam ettiğini gösterdi. Şu dakikalarda Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 3 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı da yüzde 5 değer kazancıyla işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'nin ham petrol stoklarındaki sert düşüş ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle 45 doların üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 44 doların hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.850 dolardan gelen tepki alımlarıyla 1.870 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında tarihi günlerden biri yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarken, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşıldı.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası döviz kurları ve buna bağlı olarak altın fiyatlarındaki sert düşüşün rüzgarını arkasına alan BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde tarihi zirvesi olan 1.284,62 puanı gördü ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 4,43 değer kaybederek 7,7966'ya gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8310 seviyesinde işlem görüyor.

İşlem hacmi rekorları ise BIST 100 endeksine dahil hisselerde 52,5 milyar lira ve tüm pay piyasasında 61,3 milyar liraya taşındı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirterek, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğini bildirdi.

Dün yüzde 9'a yakın değer kazanan banka hisselerinin, uzun süre çok yüksek iskonto ile işlem görmesi nedeniyle pozitif seyrinin devam edebileceğini ifade eden analistler, buna bağlı olarak BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunabileceğini vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ekim ayı TÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Aşıdan sonra altın ne olacak?
Aşıdan sonra altın ne olacak?
Altından şok düşüş!
Altından şok düşüş!
Vergi yapılandırmasıyla ilgili yeni gelişme
Vergi yapılandırmasıyla ilgili yeni gelişme
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajı attı, tazminatsız kovuldu
Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajı attı, tazminatsız kovuldu
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir
'4,8 milyon kişi işini kaybedebilir'
Moody’s’ten 2021 öngörüsü
Moody’s’ten 2021 öngörüsü
İngiltere'de çalışma fırsatı bitiyor... Ankara Anlaşması tarihi uzatılıyor mu? Ankara Anlaşması ne zaman bitiyor?
Ankara Anlaşması bitiyor!
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Fitch Ratings: 2020'de küresel resesyon yaşanacak
Fitch Ratings: 2020'de küresel resesyon yaşanacak
ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü
ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.