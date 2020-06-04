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Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı takip edilecek. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor.

Kovid-19 salgınında ve ekonomiye etkilerinde, en kötünün geride kaldığı yorumları ve ekonomi yönetimlerinin katkıları, ABD'de devam eden protestolar gibi bazı risklere karşın dün de pay piyasalarını destekledi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentileri aşarak 45,4'e çıkması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,06, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalar ralli yaptı. Almanya'da hükümetin yeni destek paketi üzerinde anlaştığı haberleri ve bugün ECB'ye ilişkin beklentilerle pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan değer artışları görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,36 yükseldi.

Almanya'da, 820 milyar avroluk paketin ardından, hane halkını hedefleyen 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi daha açıklanırken, ECB'nin de bugünkü toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar avro civarında bir artış yapabileceği tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki hızlı yükselişin ardından bugün Asya piyasalarında daha sakin bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayısta yüzde 1,36 artmasına karşın devam eden küresel risk iştahının desteğiyle yükseliş serisini 11. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı. Dün 6,7432'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB kararları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi

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