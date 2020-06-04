Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başlaması, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor.

Kovid-19 salgınında ve ekonomiye etkilerinde, en kötünün geride kaldığı yorumları ve ekonomi yönetimlerinin katkıları, ABD'de devam eden protestolar gibi bazı risklere karşın dün de pay piyasalarını destekledi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentileri aşarak 45,4'e çıkması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,06, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalar ralli yaptı. Almanya'da hükümetin yeni destek paketi üzerinde anlaştığı haberleri ve bugün ECB'ye ilişkin beklentilerle pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan değer artışları görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,36 yükseldi.

Almanya'da, 820 milyar avroluk paketin ardından, hane halkını hedefleyen 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi daha açıklanırken, ECB'nin de bugünkü toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar avro civarında bir artış yapabileceği tahmin ediliyor.