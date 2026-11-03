Türkiye Varlık Fonu, TOGG'un en büyük hissedarı oluyor

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'da ortaklık yapısı yeniden şekillendi. AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in şirketteki paylarının devrine ilişkin sözleşme imzalanırken, Türkiye Varlık Fonu (TVF) yeni yapıda en büyük hissedar konumuna geçecek.

Türkiye Varlık Fonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve küresel ölçekte mobilite ve teknoloji markası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen TOGG'da ortaklık yapısının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in TOGG'daki hisselerinin Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalandı. Kurucu ortakların karşılıklı mutabakatıyla yürütülen süreç sonunda şirketin ortaklık yapısı yeniden düzenlendi. Yeni yapıda TVF, TOGG'un en büyük pay sahibi olacak.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte TOGG'un kuruluşundan bu yana edindiği kurumsal birikim ve geliştirdiği yetkinliklerin yeni ortaklık dönemine aktarılması açısından önemli bir aşama kaydedildi.

TOGG, ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında ortaya koyduğu vizyonla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kurucu ortakların katkılarıyla hayata geçirilen TOGG, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öne çıkan projeleri arasında yer aldı. Şirket, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümünde önemli görev üstlendi.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB; üretim altyapıları, mühendislik deneyimleri, yatırımları ve bilgi birikimleriyle TOGG'un gelişim sürecine katkıda bulundu. Farklı sektörlerden gelen bu birikim, ortak bir hedef etrafında buluşturularak şirketin büyümesine destek sağladı.

Mühendislik, yazılım, üretim ve teknoloji geliştirme gibi alanlarda yeni kabiliyetler oluşturulurken nitelikli iş gücünü ve teknoloji girişimciliğini de içine alan daha geniş bir ekosistemin gelişmesi sağlandı. Böylece TOGG, kamu ve özel sektörün Türkiye'nin sanayi ve teknoloji hedefleri için birlikte çalışmasının önemli örneklerinden biri haline geldi.

2023 yılında 19 bin 583 araç satarak otomobil pazarına giriş yapan TOGG, bu yılın ilk 9 ayında 37 bin 426 adetlik satış gerçekleştirdi. Şirket, aynı dönemde Türkiye elektrikli otomobil pazarında yüzde 31 pay elde ederek sektörün lideri oldu. Bu sonuçla Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümündeki konumunun güçlenmesine katkı sağladı.

TVF'NİN TOGG HAMLESİ STRATEJİK YATIRIM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye Varlık Fonunun TOGG'a hissedar olarak katılması, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda yurt içindeki yatırımların artırılması hedefi kapsamında önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi, teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek markaların desteklenmesi, TVF'nin uzun vadeli yatırım anlayışının temel başlıkları arasında bulunuyor. Bu çerçevede TOGG'a yönelik yatırım, yalnızca şirketin büyümesine katkı sunacak bir ortaklık değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin mobilite ve teknoloji alanındaki uzun vadeli hedeflerini destekleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla TOGG, kurucu ortaklarının kuruluşundan bugüne oluşturduğu birikimi yeni hissedarlık yapısıyla geleceğe taşıyacağı farklı bir döneme adım attı.

TVF'nin ortaklığa dahil olmasıyla şirketin mevcut çalışmalarının üzerine yeni kazanımlar eklenmesi, teknolojik kabiliyetlerinin ve rekabet gücünün daha ileri taşınması hedefleniyor. Bunun yanı sıra markanın hem Türkiye'de hem de küresel pazarlarda büyüme sürecinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü girişimleri arasında bulunan TOGG, kuruluş aşamasında belirlenen vizyon ve hedefler doğrultusunda yeni ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek. Bugüne kadar projeye emek veren tüm paydaşların oluşturduğu birikimin üzerine yeni çalışmalar inşa edilerek şirketin başarılarının artırılması ve Türkiye'nin küresel mobilite ve teknoloji hedeflerine katkısının genişletilmesi planlanıyor.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN TOGG'A KATKILARI UNUTULMAYACAK

Türkiye Varlık Fonunun açıklamasında, dün hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için de taziye mesajına yer verildi.

Açıklamada, "Türk sanayisinin gelişimine önemli katkılarda bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ahmet Nazif Zorlu'nun, TOGG'un kuruluş ve gelişim sürecine sunduğu değerli katkıları daima takdirle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, Zorlu Holding ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır