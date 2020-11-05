Piyasaların gözü Fed'in kararında

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

New York borsası, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin kazananı henüz belli olmamasına rağmen dün teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 2,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 değer kazanırken, dolar endeksi ise 93,0-94,3 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü 93,4 seviyesinde tamamladı.

Analistler, dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına işaret etmesine karşın seçim sonrasında ekonomik teşvik paketinin yeniden gündeme geleceğine ilişkin beklentilerin piyasaları pozitif etkilediğini bildirdi.