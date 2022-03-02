Piysalardaki hareketlilik durulmuyor! Rublede sert düşüş

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler izleniyor.

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

Moskova Borsası ise şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 7,5 YILIN ZİRVESİNDE

Petrol fiyatları 2022’de yüzde 60’ya yakın yükseldi. 2022’nin ilk iki ayında ise yüzde 33 oranında primlendi. Fiyatlardaki yükseliş hızı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve jeopolitik risklerin etkisiyle artarken müzakerelerden sonuç çıkmaması ve Batı’nın ağır yaptırımları da alımları güçlendirdi. Petrol fiyatları 7,5 yılın zirvesinde kalmayı devam ettirerek 111 doların üzerine çıktı.



