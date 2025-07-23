Powell istifa edecek mi? Hazine Bakanı'ndan kritik açıklama!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevden ayrılmasına gerek olmadığını söyleyerek piyasaları şaşırttı. Fox Business'ta konuşan Bessent, "Şu anda istifa etmesi gerektiğini söyleyen hiçbir şey yok" dedi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır süren eleştirilerine rağmen geldi. Trump, Powell'ı özellikle faiz oranlarını sabit tutma kararı nedeniyle hedef alıyor ve bu durumun ekonomik büyümeyi engellediğini savunuyor.

Bessent'ın açıklamaları, Powell'ın görevde kalma olasılığını güçlendirirken, Fed'in bağımsızlığı konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Bessent ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini kaydetti. Bessent, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNBC'ye verdiği röportajda, Fed'in incelenmesi çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Fed'in para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Bessent, "Fed'in görev alanının giderek genişlemesi ve kurumsal yapısının büyümesi, bankayı para politikası misyonunun bağımsızlığını tehlikeye atabilecek alanlara sürüklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri aylardır devam ediyor. Trump'ın Powell'a yönelik tutumunun değişip değişmeyeceği hala merak konusu.