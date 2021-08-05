FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

05.08.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre Türkiye, Somali'ye 30 milyon dolar hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Türkiye'nin Somali'ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.

ANLAŞMA 1 TEMMUZ'DA İMZALANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası andlaşmaya göre, Türkiye, Somali'ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Reuters

Türkiye Sigortalar Birliği: Yangın bölgelerindeki teminat tutarı 71 milyar liraTürkiye Sigortalar Birliği: Yangın bölgelerindeki teminat tutarı 71 milyar lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 4 bin TL'ye satılıyordu! TükendiKilosu 4 bin TL'ye satılıyordu! Tükendi
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
Küresel piyasalar yön arayışındaKüresel piyasalar yön arayışında
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Somali Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Sadece 25 kilogram üretmek istiyorlar!

Sadece 25 kilogram üretmek istiyorlar!

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Yaş şartı aranmaksızın 6 yıl emekli ol! Toplu para ödeyenler...

Takı takacaklar yarım gram altına yöneldi

Takı takacaklar yarım gram altına yöneldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.