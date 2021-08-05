Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Türkiye'nin Somali'ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.

ANLAŞMA 1 TEMMUZ'DA İMZALANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası andlaşmaya göre, Türkiye, Somali'ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Reuters



