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Rus bankası VTB, SWIFT yaptırımlarının kalkmasını planlamıyor

27.03.2025 12:37
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Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Pyanov, Rus bankalarına yönelik SWIFT yaptırımlarının Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı olduğunu ve bankanın planları arasında bu gelişmenin bulunmadığını söyledi.

Rus bankası VTB, SWIFT yaptırımlarının kalkmasını planlamıyor

Pyanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında yürütülen müzakereler kapsamında SWIFT yaptırımlarının kaldırılma ihtimalini değerlendirdi. ABD ile müzakerelerin Rusya Tarım Bankası’nın (Rosselkhozbank) SWIFT’e tekrar bağlanması üzerinden yürütüldüğüne işaret eden Pyanov, “Listede bulunup bulunmadığımızı bilmiyorum, çünkü müzakereler yüksek bir siyasi düzeyde yürütülüyor ve bize herhangi bir talep gelmedi.” dedi.

"OLUMLU GELİŞME OLUR"

VTB’nin planlarında SWIFT’e tekrar bağlanmanın bulunmadığına işaret eden Pyanov, “Eğer bu olursa planlanmamış olumlu bir gelişme olur. SWIFT, Avrupa yaptırımlarının bir unsurudur. ABD ile bir tür yakınlaşma sinyalleri geliyor ancak Avrupa'nın birçok konuda farklı bir yaklaşımı var ve bu karmaşıklık yaratan bir etken olacak.” diye konuştu.

Pyanov, SWIFT’in tekrar kullanılır hale gelmesiyle uluslararası ödemelerde elde edilen kar marjlarının da düşebileceğini anlatarak, “Elbette ülke için faydalı olacaktır ancak finansal sonuçlar açısından bakarsak bu konuda nötrüz. “ ifadesini kullandı.
Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle VTB’yi yaptırım listesine alarak SWIFT sisteminden çıkarmıştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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