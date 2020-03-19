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Rus piyasalarında kayıplar sürüyor! 2016'dan bu yana ilk

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle Rus rublesi, kayıplarını artırarak dolar karşısında Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 81 seviyesine gerilerken, borsadaki kayıplar da sürüyor.

Rus piyasalarında kayıplar sürüyor! 2016'dan bu yana ilk

Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle Rus rublesi, kayıplarını artırarak dolar karşısında Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 81 seviyesine gerilerken, borsadaki kayıplar da sürüyor.

Koronavirüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesiyle Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek 81,09 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,3 düşerek 89,5'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX), açılışta bir miktar toparlandıktan sonra tekrar düşüşe geçerek yüzde 0,98 değer kaybıyla 2.091 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 2'nin üzerinde düşerek 814 puana kadar geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 15 düşerek Mayıs 2003'ten bu yana ilk defa 25 doların altına inmişti.

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Anahtar Kelimeler:
rus rublesi, dolar, petrol,

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