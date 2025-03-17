Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanmaya devam ediyor

MOEX açılışta yüzde 1,71 değer kazanarak 3.249 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,71 artışla 1196 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,2 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 84 seviyesinin altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yapacağını söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’da ateşkes konusuna olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti.

Öte yandan, Batı basınında bazı şirketlerin de Rus pazarına dönüşüne ilişkin bazı adımların atıldığı öne sürülüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır