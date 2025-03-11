FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 2,7 trilyon rubleye çıktı

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 2,7 trilyon rubleye çıktı

11.03.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye (yaklaşık 31,5 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 2,7 trilyon rubleye çıktı

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 5,3 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 30,5 artarak 8 trilyon ruble çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının yüzde 145 artarak 2,7 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 3,8 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerin de 1,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,7 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bütçe kuralları gereği 2025 sonu itibarıyla yüzde 0,5’e düşürülmesinin planlandığının altı çizildi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kovid-19 salgınının üzerinden 5 yıl geçti! Ekonomik ve toplumsal etkiler hala sürüyorKovid-19 salgınının üzerinden 5 yıl geçti! Ekonomik ve toplumsal etkiler hala sürüyor
'İptal edilebilir' TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı'İptal edilebilir' TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi!

Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi!

Elektrikli araç kullanıcıları dikkat! Şarj cihazında o zorunluluk ortadan kalktı

Elektrikli araç kullanıcıları dikkat! Şarj cihazında o zorunluluk ortadan kalktı

Uykusundan '296 bin TL' şokuyla uyandı! 74 kez 4 bin TL...

Uykusundan '296 bin TL' şokuyla uyandı! 74 kez 4 bin TL...

Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.