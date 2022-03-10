FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya'da haftalık enflasyon tavan yaptı! 2008'den bu yana en yüksek seviye

Rusya'da haftalık enflasyon tavan yaptı! 2008'den bu yana en yüksek seviye

10.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Avrupa Birliği ekonomik yaptırımlarının ardından Rusya'da 2008’den bu yana yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Rusya'da haftalık enflasyon tavan yaptı! 2008'den bu yana en yüksek seviye

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Şubat-4 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Buna göre, ülkede yerli araba fiyatları yüzde 17, ev aletleri fiyatları ise yüzde 15 artarken televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları ise yüzde 10’a yakın yükseliş gösterdi.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı ise bir önceki haftaya kıyasla 1,75 puan artarak yüzde 2,2’ye çıktı ve 2008’den bu yana en yüksek haftalık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise ülkede yıllık enflasyon oranının ise yüzde 10,4 seviyesine geldiği bildirildi.

Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı! İşsizlik azaldıABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı! İşsizlik azaldı
Benzin ve motorine zam geldiBenzin ve motorine zam geldi
İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Banyonun ortasında gördü! Oyuncak zannetti ama...

Banyonun ortasında gördü! Oyuncak zannetti ama...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.