FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı

Rusya'daki limanlarda kargo hacmi yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona geriledi.

Rusya'daki limanların kargo hacmi yüzde 4,9 azaldı

Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki limanlarda bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleşen kargo işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yılın ilk beş ayında limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 170,6 milyon tona, dökme yük miktarı da yüzde 3,9 azalarak 184,7 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rus limanlarının toplam kargo hacmi yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona geriledi.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla gerçekleştirdiği enerji ihracatında deniz taşımacılığını daha fazla kullanmaya başlamıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneden kaçırılması olay olmuştu! İnan Kıraç'ın nerede olduğu belli oldu, işte o hastane...Hastaneden kaçırılması olay olmuştu! İnan Kıraç'ın nerede olduğu belli oldu, işte o hastane...
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttıABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

Anahtar Kelimeler:
Rusya liman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Devler Ligi'nde torbalar belli oldu! Yapay zeka G.Saray'ın rakiplerini bile duyurdu...

Devler Ligi'nde torbalar belli oldu! Yapay zeka G.Saray'ın rakiplerini bile duyurdu...

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

Alan yıllarca kullanıyor! Yılda 100 tane satıyorlar

Alan yıllarca kullanıyor! Yılda 100 tane satıyorlar

30 bin TL'ye satıyorlar! 'Araştırdık nereden bulabiliriz diye' Talep yağıyor

30 bin TL'ye satıyorlar! 'Araştırdık nereden bulabiliriz diye' Talep yağıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.