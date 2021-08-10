FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya'dan 6 yıl sonra ilk! Hurgada'ya uçak seferleri başladı

Rusya'dan 6 yıl sonra ilk! Hurgada'ya uçak seferleri başladı

10.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik kenti Hurgada'ya yaklaşık 6 yıl aradan sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi. Rus yolcu uçağının 2015'te Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşmesinin ardından turistik kentlere uçuşlar askıya alınmıştı.

Rusya'dan 6 yıl sonra ilk! Hurgada'ya uçak seferleri başladı

Mısır medyasında yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Mısır Hava Yollarına ait Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Hurgada Uluslararası Havalimanı'na indi.

Haberde, 300 Rus turistle yapılan seferin, iki ülke arasındaki turizmin yeniden başlamasının habercisi olduğu aktarıldı.

Mısır Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, Moskova'dan Hurgada'ya haftada 4, Şarm eş-Şeyh'e ise 3 sefer düzenlenecek.

RUS UÇAĞININ 2015'TE DÜŞMESİNİN ARDINDAN SEFERLER ASKIYA ALINMIŞTI

Rus Metrojet Hava Yollarına ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı, 31 Ekim 2015'te, taşıdığı 224 kişiyle Mısır'ın Şarm eş Şeyh kentinden havalandıktan kısa süre sonra Sina Yarımadası'nda düşmüştü. Olayın ardından Rusya, Mısır'ın turistik sahil kentlerine uçuşların askıya alınmasına karar vermişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayında iki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmıştı.

Rusya'nın Kahire Büyükelçiliğinden geçen ay yapılan açıklamada da Moskova ile Mısır'ın turistik sahil kentleri arasındaki uçuşların 9 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Kripto para piyasalarında Tesla ve Amazon etkisi!Kripto para piyasalarında Tesla ve Amazon etkisi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonları etkileyen 'yıllık izin' kararıMilyonları etkileyen 'yıllık izin' kararı
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
Fed yetkilileri faiz artırım görüşmelerinin hızlandığına dikkat çektiFed yetkilileri faiz artırım görüşmelerinin hızlandığına dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

EPGİS: Bugünden itibaren zam geldi

EPGİS: Bugünden itibaren zam geldi

Eğer icra takibi evrağı iş yerine gelirse işten atılma nedeni olabilir

Eğer icra takibi evrağı iş yerine gelirse işten atılma nedeni olabilir

'Deniz, kum ve güneş'ten vazgeçtiler!

'Deniz, kum ve güneş'ten vazgeçtiler!

Bitcoin'de gözler 50 bin dolarda!

Bitcoin'de gözler 50 bin dolarda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.