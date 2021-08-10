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Kripto para piyasalarında Tesla ve Amazon etkisi!

10.08.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda 45 bin dolar sınırını aşarak direnç noktasını kıran Bitcoin’in aynı seviyelerde devam ettiğini ve Ethereum’un da 3 bin 100 dolara kadar tırmandığını söyleyen Özgür Serkan Uslu piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para piyasalarında Tesla ve Amazon etkisi!

Bitcoin’in son dönemlerdeki yükselişi, kripto para dünyasını heyecanlandırdı. İşlem hacmi en yüksek yerli kripto para borsalarından biri olduğu kaydedilen Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “Hem Bitcoin hem de diğer kripto para cephesinde çok iyi gelişmelerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larının sadece Bitcoin’i tartıştığı The B Word etkinliğinden, analistlerin açıklamalarına kadar pek çok gelişme, piyasaya hakim olan olumlu havada belirleyiciydi. Ağustos ayından itibaren Paritex ile gerçekleştirilen Bitcoin ticaretindeki artış Türkiye'deki yatırımcıların kripto paraya olan ilgisinin ispatı niteliğinde. Altın hızla düşerken Bitcoin ve Ethereum'a olan talepte patlama oldu” dedi.

BİTCOİN’İN TIRMANIŞI TESLA BİLANÇOSUNUN AÇIKLANMASIYLA BAŞLADI

Fiyat hareketlerinde etkili olan gelişmelerin ayrıntılarını aktaran Paritex CEO’su Özgür Serkan Uslu, ilk sırada Tesla Kurucusu Elon Musk’ın açıklamalarının yer aldığını belirtti. Uslu, “Musk, The B Word etkinliğinde Tesla’nın ve kendisinin yanı sıra, SpaceX’in de Bitcoin yatırımı olduğunu söyledi. Ayrıca Bitcoin madenciliğinde temiz enerjinin kullanımına dair pozitif gelişmeler devam ederse, Tesla’nın BTC kabul edeceğini açık bir şekilde ifade etti. Etkinlikte Twitter CEO’su Jack Dorsey’in açıklamaları da yankı uyandırdı. Dorsey, Bitcoin’in dünya barışını getirmesini beklediğini belirtti. The B Word etkinliği öncesinde 30 bin doların altında olan Bitcoin, böylece 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak esas tırmanış, 28 Temmuz’da Tesla bilançosunun açıklanmasıyla başladı. Tesla’nın 1 milyar dolara yakın birinci çeyrek bilançosuna göre şirket, Bitcoin satışlarından 101 milyon dolar kâr elde etti” diye konuştu.

“KORKU VE PANİK HAVASI DAĞILIYOR”

Binance US’in halka açılma ihtimaline dikkat çeken Özgür Serkan Uslu, “Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in CEO’su, şirketin ABD’deki ortağı Binance US’in halka açılabileceğini açıkladı. Öte yandan Binance, son zamanlarda Japonya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok farklı ülkede yasallaşma süreci için çalışmalar yapıyor. Ancak şimdiye kadar bu girişimlerinde başarılı sonuçlar elde edemedi. Bu nedenle Amerika’da halka arz işlemlerini gerçekleştirmek için Coinbase’in halka arz sürecini kullanacak. Binance’in bu adımının hem borsanın geleceği hem de yatırımcıları nazarında oluşan korku ve panik havasını dağıtması olası” açıklamasında bulundu.

ÇİN’İN BİTCOİN MADENCİLİĞİNDEKİ GERÇEK PAYI AÇIKLANDI

Piyasalarda fiyatın yönünü beklentilerin belirlediğini hatırlatan Özgür Serkan Uslu, “Çin’de mayıs ve haziran aylarında Bitcoin madenciğine getirilen yasaklarla Kazakistan, Kuzey Amerika ve Kanada’ya başlayan Bitcoin madenciliği göçü, Rusya’da da hareketlenmelerin oluşmasını sağladı. Daha önce Bitcoin’in yaklaşık yüzde 65-70’inin Çin tarafından yönetildiği öngörülüyorken, Cambridge Üniversitesi’nde nisan ayında yapılan bir araştırma, Çin’in Bitcoin madenciliğindeki payının yüzde 46 olduğunu gösterdi. Oysa piyasada beklenti yüzde 65-70’leri görmekti. Bu oranın yüzde 50’sinin bile altında olması, Bitcoin’deki artışın en önemli sebepleri arasındaydı. Çünkü Çin’in açıkladığı olası kripto para kullanımına dair yeni kısıtlamalar piyasayı beklenenden çok daha az etkileyecek" ifadelerini kullandı.

AMAZON’DAN GELEN AÇIKLAMALAR KISA SÜRELİ DEĞER KAYBINA NEDEN OLDU

Özgür Serkan Uslu, teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki iddiaların da piyasalar üzerinde etkili olduğuna değindi. Uslu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Amazon’un kripto para ve blok zincir yöneticisi adı altında açtığı ilan ile kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon’un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı söylentileri yayıldı. Sonrasında Bitcoin’de olumlu hareketlenmeler başlarken, Amazon sözcüsü bir açıklama yaparak işe alım ilanını doğruladı. Kripto para çıkaracakları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen sözcü, buna karşın Amazon platformunda kripto para kullanımı için araştırmalar yaptıklarını belirtti. Böylece 6 haftanın sonunda 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, hızla değer kaybederek 37 bin dolar seviyelerine geriledi. Ancak Bitcoin hızlı bir toparlanma ile 45 bin dolar bandının üzerine tırmanan bir rota izledi.”

AMERİKA SENATOSUNDAN GELEN REGÜLASYON HABERİ DE BİTCOİN’İ DURDURAMADI

Bugün ABD’de kripto paralara uygulanacak vergilendirmeye dair görüşmeler devam ederken yükselişin gerçekleşmesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını söyleyen Uslu, "Küresel piyasalarda itibarı artırıcı bir hareket olan regülasyonlar ile Bitcoin güç kazanıyor. Türkiye’de yapılacak düzenlemelere de Paritex Kripto Para Borsası olarak gerek teknik altyapı gerekse bilgi birikimi açısından daima katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dünya devi şirketler dahi kripto para alanında yeterli deneyime sahip uzman bulma konusunda arayışa girmişken Paritex olarak kripto para ve blockchain alanında profesyonel ekip arkadaşlarıyla çalışmak bizi hep bir adım öteye taşıyor. Bitcoin ve altcoinlerin sert yükseliş gösterdiği bugünlerde kesintisiz hizmet verebilmenin altında yatan en önemli sır yazılım, blockchain ve kripto para konularına hakim ekibin ortak dille uyum içinde çalışmasıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Kripto para
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