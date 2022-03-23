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Rusya'dan doğal gaz ve petrol uyarısı: 'Piyasa çöker'

23.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan doğal gaz ve petrol açıklaması geldi. Novak, Rusya'nın, dünyanın en büyük enerji kaynakları ihracatçısı olduğunu belirterek, "Rus enerji kaynakları olmadan küresel doğal gaz ve petrol piyasaları çöker." dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolünün almayı durdurmaları halinde fiyatların varil başının 500 dolara çıkabileceğini söylemişti.

Rusya'dan doğal gaz ve petrol uyarısı: 'Piyasa çöker'

Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararları devam ederken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’tan doğal gaz ve petrol uyarısı geldi. Novak, Rusya'nın, dünyanın en büyük enerji kaynakları ihracatçısı olduğunu belirterek, 'Rus enerji kaynakları olmadan küresel doğal gaz ve petrol piyasaları çöker.' dedi. Geçtiğimiz günlerde Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamaları halinde fiyatların önemli oranda artacağı öngörüsünde bulunan Novak, "Eğer böyle bir adam atarlarsa, petrol fiyatı 300 dolara hatta bazılarına göre 500 dolara kadar çıkacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji sektörüne etkilerini değerlendirdi.Rus petrol sektörünün vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yapılacağına işaret eden Novak, "Ürünlerimizin bir kısmı şu anda indirimle satılıyor. Şirketlerimizin zarara uğramaması için vergilendirme sistemini piyasadaki petrol fiyatlarına denk hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Novak, ABD ve İngiltere'nin Rus petrolü almayı durdurma kararı aldığını anımsatarak, "Bunun etkisi az oldu çünkü bu ülkelere sevkiyatımız düşük seviyede. ABD'ye tüm petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü sevk ediyorduk." dedi.

Rusya'nın, yaptırım baskısına rağmen petrol ve doğal gaz üretimini tam kapasiteyle sürdürdüğünün altını çizen Novak, "Ocak ve şubatta üretimimiz geçen yıla kıyasla daha da yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

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RUSYA'DAN ABD'YE URANYUM TEDARİKİ YASAKLANABİLİR

Novak, Rus petrol üreticilerinin ihracat rotalarını çeşitlendirmeye başladıklarını vurgulayarak, "Petrol üreticileri, sevkiyatlarını batı istikametinden doğu istikametine yönlendirmeye başladılar bile." dedi.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamaları halinde fiyatların önemli oranda artacağı öngörüsünde bulunan Novak, "Eğer böyle bir adam atarlarsa, petrol fiyatı 300 dolara hatta bazılarına göre 500 dolara kadar çıkacak." dedi.

Novak, Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle ABD'ye uranyum tedarikinin yasaklanması konusunun da gündemlerinde olduğunu bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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