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Rusya'dan tahıl koridoru için önemli adım

30.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan tahıl koridoru için kritik bir hamle geldi. Rus haber ajansları, Rusya'nın tahıl koridorunu açmak için Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan askerlerini çektiğini belirtti.

Rusya'dan tahıl koridoru için önemli adım

Rus haber ajanslarının servis ettiği haberlere göre Rusya tahıl ticareti için Karadeniz'de bir kısım askerini geri çekti.

Geçen hafta Türk ve Rus askeri heyetleri, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüşme yapmıştı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova’da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.

“Azov Concord” isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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