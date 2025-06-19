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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: "Resesyona girmenin eşiğindeyiz"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rakamlara göre Rus ekonomisinin soğuma sürecinde olduğunu belirterek, "İş dünyasının durumuna ve göstergelerine baktığımızda resesyona girmenin eşiğindeyiz." dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: "Resesyona girmenin eşiğindeyiz"

Reşetnikov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen "Ekonomiye Dair Öneriler" başlıklı panelde konuştu.

Rus ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir performans sergilemesine rağmen yatırımlardaki büyümenin yavaşladığını dile getiren Reşetnikov, "Mevcut faiz oranlarının, sadece krediyle yeni projelere girmeyi değil, aynı zamanda fonlara yatırım yapmayı da ciddi şekilde engellediğini görüyoruz." diye konuştu.

Reşetnikov, mevcut faiz oranları nedeniyle Rus ekonomisinin girdiği soğuma sürecine işaret ederek, "Rakamlara baktığımızda, soğuma var ama rakamlar geriden geliyor. Halihazırda iş dünyasının durumuna ve göstergelerine baktığımızda ise bana öyle geliyor ki resesyona girmenin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yorumun bir öngörü olmadığını vurgulayan Reşetnikov, "Sadece resesyonun sınırında bulunduğumuzu düşünüyorum. Devam eden süreçte her şey alacağımız kararlara bağlı olacak." şeklinde konuştu.

Rusya Merkez Bankası, 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Resesyon Rusya
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