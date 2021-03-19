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Rusya Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2021 16:42 | Son Güncelleme

Fed'in sabit faiz kararının ardından Rusya Merkez Bankası, Aralık 2018’den bu yana ilk defa politika faiz oranını artırarak yüzde 4,5'e yükseltti.

Rusya Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 0,25 baz puanlık artışla yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi.

RUSYA MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Ülkedeki tüketici fiyatlarındaki artışın, banka tahminlerini aştığına işaret edilen açıklamada, yerel talepteki hızlı artışın, çok sayıdaki sektörde arz hızını geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerinin de yüksek seyrettiği, risk dengesinin yüksek enflasyona kaydığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada, faiz oranını gelecek üç yıllık süreçte yüzde 5 ila 6 seviyesine yükselteceklerini söylemişti.

(AA)

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