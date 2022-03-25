FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya Merkez Bankasından altın açıklaması

Rusya Merkez Bankasından altın açıklaması

25.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı devam ediyor. Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm altının Rusya’da bulunduğunu açıkladı. Ekonomik krizlerde, Rusya’nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, “Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur.Bu nedenle altın ve yuan’ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50’ye çıkarttık.” dedi

Rusya Merkez Bankasından altın açıklaması

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, yaklaşık yarısı dondurulan uluslararası rezervlerine dair değerlendirmelere yer verildi.

Rusya’nın, uluslararası rezervlerinin tümünü ülkede tutamayacağına işaret edilen açıklamada, “Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi.” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik krizlerde, Rusya’nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, “Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuan’ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50’ye çıkarttık.” dedi.

Açıklamada, bankanın, rezervlerin dondurulmaması için önceden herhangi bir adım atma şansının bulunmadığına işaret edilerek, nakit olmayan döviz rezervlerinin daima yabancı bankalarda bulunduğuna ve bu varlıkların da dondurulabileceği belirtildi.

RUSYA’NIN ATTIĞI KARŞI KISITLAMA ADIMLARI

Rusya’nın da dolar ve avro cinsinden rezervlerinin dondurulması nedeniyle mütekabiliyet esasına göre adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sermaye akışları kısıtlandı, yabancı yatırımcıların tahvil satışı ve Rus mali sisteminden çıkışları yasaklandı. Ayrıca, Rus şirketlerinin borçları ve Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen ülkelerden alacaklılara olan devlet borçlarına ilişkin ödemeler sadece hükümetin izni ile yapılacak.” denildi.

Açıklamada, “Rezervlerimizdeki altınların tamamı ülkemiz topraklarında Rusya Merkez Bankası kasalarında bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan bitcoin kararı!Rusya'dan bitcoin kararı!
Şeker fiyatlarına indirim geldi! Şeker fiyatlarına indirim geldi!
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi?
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Son dakika: Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber bu sabah geldi! Motorin fiyatı...

Ticaret Bakanlığından 'kırmızı et' kararı!

Ticaret Bakanlığından 'kırmızı et' kararı!

Ev kiraları 3'e katladı! Ara kat dairenin aylık kirası 16 bin TL

Ev kiraları 3'e katladı! Ara kat dairenin aylık kirası 16 bin TL

Son dakika: Altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı: İslam Memiş'ten çok konuşulacak değerlendirme! İşte Fed'in yeni taktiği

Son dakika: Altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı: İslam Memiş'ten çok konuşulacak değerlendirme! İşte Fed'in yeni taktiği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.