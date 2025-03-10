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Rusya’nın Afrika’ya tarım ürünleri ihracatı yüzde 19 arttı

10.03.2025 14:54
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Rusya’nın Afrika’ya tarım ürünleri ihracatının geçen yıl 2023’e göre yüzde 19 artarak 7 milyar doları geçtiği bildirildi.

Rusya’nın Afrika’ya tarım ürünleri ihracatı yüzde 19 arttı

Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı analiz merkezi Agroexport’tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin geçen yıl Afrika’daki 45 ülkeye tarım ürünü ihraç ettiği belirtildi.

Afrika’da en çok Mısır’a ihracat yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın kıtaya ihracatının 2024’te önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 7 milyar doları geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, en çok ihraç edilen tarım ürünleri arasında tahılın başı çektiğine işaret edildi.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Temmuz 2024 ile Haziran 2025'i kapsayan mevcut tarım sezonunda toplam 57 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söylemişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya İhracat
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