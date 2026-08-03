Bakan Bolat: Temmuz ayında ihracat 25,6 milyar dolarla rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ticaret Bakanı Bolat, temmuzda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi.

Bolat, (Temmuz itibarıyla) "Yıllıklandırılmış ihracatımız 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır