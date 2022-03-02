FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa'dan çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa'dan çekildi

02.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa'dan çekildi

Sberbank, Avrupa pazarından çıktı. Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı ne zaman?
Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlıCumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı
Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyorElinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Kritik toplantı sonrası 7 karar! Rusya-Ukrayna krizi...

Kritik toplantı sonrası 7 karar! Rusya-Ukrayna krizi...

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi

EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.