Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Bakanlığın yürütülen resmî kontrol sonuçları, bilimsel gelişmeler ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’nde düzenlemeye gidilmesine yönelik çalışmasını tamamladığı kaydedildi. Yeni düzenlemenin 'burger' ürünlerinin üretiminden sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının yasaklanmasına kadar pek çok düzenlemeyi içerdiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması mecburi olan (süt, yumurta, yoğurt vb.) protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçiliyor.

Öte yandan ilk kez 'burger' ürünü tanımı ve kriterleri eklendi. Burgerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun olarak üretilmesine yönelik düzenleme getirileceği kaydedildi. Buna göre; teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımı kısıtlanıyor.

KULLANIMI YASAKLANIYOR

Et ürünleri üretiminde kullanılan bir işlem basamağı olan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanırken sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerin kullanımının da önüne geçilecek. Bu sayede söz konusu ürünlerin alışılmış tat-aroma özelliği korunarak 'geleneksel ürün' şeklinde üretiminin devam etmesinin amaçlandığı kaydedildi.

DÖNER ETİKETLERİNDE ŞEFFAFLIK

Diğer yandan döner adının etikette; üretim şekline bağlı olarak 'yaprak döner', 'yaprak-kıyma döner' ve 'kıyma döner' şeklinde yazılmasının mecburi olacağı aktarıldı. Ayrıca et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin maksadı dışında (ürün ağırlığını artırmak gibi) kullanılmasını önlemek amacıyla kısıtlayıcı hükümler belirlenerek var olan hükümler detaylandırılacak.

Öte yandan mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğa başta baharat olmak üzere diğer ürün bileşenlerinden taşınan kalsiyumu tespit etmek amacıyla kontrollü deneme üretimleri yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanatlı sucuğunun kalsiyum miktarı 350 mg/kg’dan 400 mg/kg’a çıkarılıyor.

Ayrıca döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılıyor. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20’den yüzde 15’e indiriliyor.