FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Döner, sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketicinin yanıltılmasını önlemek, geleneksel ürünlerin özgün yapısını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek için kuralları yeniden düzenliyor. İşte detaylar...

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor
Hande Dağ

Bakanlığın yürütülen resmî kontrol sonuçları, bilimsel gelişmeler ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği’nde düzenlemeye gidilmesine yönelik çalışmasını tamamladığı kaydedildi. Yeni düzenlemenin 'burger' ürünlerinin üretiminden sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının yasaklanmasına kadar pek çok düzenlemeyi içerdiği öğrenildi.

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor 1

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması mecburi olan (süt, yumurta, yoğurt vb.) protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçiliyor.

Öte yandan ilk kez 'burger' ürünü tanımı ve kriterleri eklendi. Burgerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun olarak üretilmesine yönelik düzenleme getirileceği kaydedildi. Buna göre; teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımı kısıtlanıyor.

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor 2

KULLANIMI YASAKLANIYOR

Et ürünleri üretiminde kullanılan bir işlem basamağı olan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanırken sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerin kullanımının da önüne geçilecek. Bu sayede söz konusu ürünlerin alışılmış tat-aroma özelliği korunarak 'geleneksel ürün' şeklinde üretiminin devam etmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor 3

DÖNER ETİKETLERİNDE ŞEFFAFLIK

Diğer yandan döner adının etikette; üretim şekline bağlı olarak 'yaprak döner', 'yaprak-kıyma döner' ve 'kıyma döner' şeklinde yazılmasının mecburi olacağı aktarıldı. Ayrıca et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin maksadı dışında (ürün ağırlığını artırmak gibi) kullanılmasını önlemek amacıyla kısıtlayıcı hükümler belirlenerek var olan hükümler detaylandırılacak.

Öte yandan mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğa başta baharat olmak üzere diğer ürün bileşenlerinden taşınan kalsiyumu tespit etmek amacıyla kontrollü deneme üretimleri yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanatlı sucuğunun kalsiyum miktarı 350 mg/kg’dan 400 mg/kg’a çıkarılıyor.

Ayrıca döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılıyor. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20’den yüzde 15’e indiriliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI CEO'su açıkladı: Şirket bu yıl halka açılmayacakOpenAI CEO'su açıkladı: Şirket bu yıl halka açılmayacak
Son yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuzSon yılların en bereketli sezonu! Palamudun fiyatı sudan ucuz

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı döner gıda sucuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.