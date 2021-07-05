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Rusya'nın koronavirüs zararı: 1 trilyon ruble

05.07.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rus ekonomisinin geçen yıl yaklaşık 1 trilyon ruble zarar gördüğünü duyurdu.

Rusya'nın koronavirüs zararı: 1 trilyon ruble

Rospotrebnadzor tarafından yayımlanan raporda, geçen yıl koronavirüs salgınının ülke ekonomisine verdiği ekonomik zarar değerlendirildi.

Koronavirüsün ekonomiye diğer salgınlara kıyasla yaklaşık 1,4 kat daha fazla zarar verdiği belirtilen raporda, "Salgın nedeniyle yapılan bütçe harcamalarını özetlersek, GSMH kayıplarını hesaba katmadan bile bir sonuca varabiliriz. Bu zarar, 2020'de değer açısından 997 milyar rubleden fazlaydı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, koronavirüs hastaları için tıbbi bakımlara yönelik 189,4 milyar ruble, salgınla mücadele için nüfusa ve işletmelere en az 515 milyar ruble, hastanedeki tedaviler için 183 milyar ruble ve Kovid-19 testleri için 108 milyar rubleden fazla harcama yapıldığına işaret edildi.

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SON 24 SAATTE 654 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 138 bin 579'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 24 bin 353 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 5 milyon 635 bin 294'e yükseldi.

413 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, iyileşen sayısı 14 bin 540 artarak 5 milyon 83 bin 441'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 557 artarak 1 milyon 394 bin 332'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı da 106 artışla 23 bin 1'e çıktı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya
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