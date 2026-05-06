Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda 11,4 milyar dolara çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının artması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, gelirlerin nisanda önceki aya kıyasla yüzde 38,7 artarak 856 milyar rubleye çıktığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Rusya’nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının aksaması, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan emtia fiyatlarında artışa yol açmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün bazı rotalarda artık primli satıldığını söylemişti.

