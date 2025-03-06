Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri 11,88 trilyon rubleye geriledi

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,66 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Mart itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar mevcut. Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır