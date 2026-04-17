Rüzgar tersine döndü! Pazar daralırken yüzde 20 arttı

Apple'ın Çin'de iPhone sevkiyatları yüzde 20 arttı. Pazar yüzde 4 daralırken Huawei zirveyi korudu, Xiaomi'nin sevkiyatları ise yüzde 35 düştü.

Rüzgar tersine döndü! Pazar daralırken yüzde 20 arttı
Begüm Özkaynak

Apple'ın iPhone sevkiyatları, yılın ilk çeyreğinde Çin'de yüzde 20 artarak büyük üreticiler arasında en güçlü büyümeyi kaydetti. Counterpoint Research verilerine göre bu artış, yükselen bellek çipi fiyatlarının maliyetleri artırmasına rağmen genel pazardaki daralmaya karşın gerçekleşti.

PAZAR DARALDI, APPLE VE HUAWEI AYRIŞTI

Ocak-Mart döneminde dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de toplam sevkiyatlar yüzde 4 geriledi. Bu düşüşte tedarik zinciri sorunları ve hızla artan çip fiyatları etkili oldu.

Ancak pazarın iki büyük oyuncusu olan Huawei ve Apple, bu negatif tabloya rağmen büyüme kaydetti. Huawei'nin sevkiyatları yüzde 2 artarken, Apple yüzde 20'lik güçlü bir yükseliş gösterdi.

Bu süreçte Xiaomi'nin sevkiyatları yüzde 35 düşerek altıncı sıraya geriledi.

"APPLE FİYAT ARTIŞLARINA RAĞMEN DEĞER SUNUYOR"

Counterpoint Research Kıdemli Analisti Ivan Lam, birçok rakibin fiyat artırdığı bir dönemde Apple'ın değer algısıyla öne çıktığını belirtti.

Lam, "Çoğu rakip fiyat artırırken Apple değer açısından öne çıkıyor. Çinli tüketiciler, Apple ürünlerinin en az üç yıl dayandığını biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
