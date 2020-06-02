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Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'de toplam iş gücünün yaklaşık 4'te biri izne çıkarıldı.

Salgın nedeniyle İngiltere'de 8,7 milyon kişi izne çıkarıldı

İngiliz hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, ülkede geçen hafta 300 bin kişi daha izne çıkarılırken, izne çıkarılan çalışan sayısı toplam 8,7 milyona ulaştı.

İngiliz hükümeti, daha önce, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayacak olanların maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta, şirketlerin ve çalışanların bu destek programından ekim ayına kadar faydalanabileceklerini belirtmişti.

İngiliz hükümetinin işletmelerin ekonomik olarak desteklenmesi kapsamında uyguladığı bu önlem paketi kapsamında, ayda yaklaşık 14 milyar sterlin seviyesinde ödeme yapılıyor.

Şu ana kadar 200 bin serbest meslek çalışanına da yaklaşık 2,5 milyon sterlin seviyesinde hibe verildi.

İngiltere'de ayrıca, salgının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında şirketlere 31 milyar sterlin hacminde devlet destekli kredi imkanı sunuldu.

KAYNAK:aA


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