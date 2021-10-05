FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Sanal ofis Avrupa’ya Hollanda’dan açılacak

Sanal ofis Avrupa’ya Hollanda’dan açılacak

05.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide kurulan şirket sayısındaki artışın sanal ofislerde talep patlamasına yol açtığı belirtildi. Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, “Sanal ofisler, 5 yılda kat edecekleri mesafeyi 1 yılda aldı. Biz de Olmadık Ofis olarak son bir yılda yakaladığımız başarıyla globalleşme hedefimizi öne çektik. 2022’de yurt dışına açılmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Avrupa’ya Hollanda’dan açılacağız” açıklamasını yaptı.

Sanal ofis Avrupa’ya Hollanda’dan açılacak

Pandemiyle giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin kendi şirketini kurmak isteyenleri bekledikleri fırsatla karşılaştırdığı belirtildi. Yüklü ofis maliyetleri nedeniyle şirket kurmaya çekimser yaklaşan girişimciler, sanal ofisler aracılığıyla kendi şirketlerini kurma olanağına erişti. TOBB verilerine göre, yılın ilk 7 ayında açılan şirket sayısı yüzde 13,8 artarak 61 bin 404’e yükseldi. Pandemi koşullarının girişimciliğin önünü açtığını belirten Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru şunları söyledi;

“Sanal ofisler, kendi şirketini kurmak için doğru zamanı arayan girişimcilere büyük fırsat sundu. Öte yandan bu dönemde yaygınlaşan evden çalışma modeli de mevcut şirketleri, işlevini yitiren ofislerin yüksek maliyetleriyle karşı karşıya getirdi. Ofisini kapatan şirketler de sanal ofislere yöneldi. Her iki açıdan değerlendirildiğinde, sanal ofis sektörü son bir yılda olağanüstü bir büyüme gücüne ulaştı.”

1 YILDA 5 KAT BÜYÜME

Esnek ofisler hakkında F&F Research tarafından küresel çapta yapılan bir araştırma, pazarın 2026’da 107 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. ‘Esnek ofis’ olarak adlandırılan pazarın, başkalarıyla paylaşılan özel ya da sanal ofislerle ortak çalışma alanlarını kapsadığını hatırlatan Doğru, “Şirketlere resmi kimlik kazandıran sanal ofislerin sunduğu yeni nesil çalışma kültürü giderek yaygınlaşırken sektörün de önü açılıyor. Olmadık Ofis olarak aylık yüzde 25’in üzerinde büyüme performansı sergileyerek 1 yıl içinde 5 kat büyüdük. Bu yüzden dünya standartlarına uygun hizmetlerimizi globalleştirme adımlarımızı hızlandırdık” dedi.

41422d6c65c31daf9939be754fffb474 (1)

4’ÜNCÜ ŞUBE HOLLANDA’DA AÇILACAK

Kurulduktan sonraki 1 yıl içinde şube ve çalışan sayısını üçe katladıklarını belirten Doğru, “2021’de büyüme odaklı gaza bastık. Son 1 yılda 300’den fazla üyemizin 800’den fazla çağrısını başarıyla yanıtladık, 700’ün üzerinde postayı yönlendirdik. Güçlü iş birlikleriyle büyümede vites artırmayı sürdürüyoruz. 2022 yılında Hollanda’da 4’üncü şubemizi açarak Avrupa’ya açılacağız” diye konuştu.

FARK YARATAN HİZMETLERİ SUNANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Sanal ofis pazarındaki hızlı büyümenin fark yaratan hizmetleri sunan şirketlere rekabet avantajı sağladığı belirtildi. Şirketlere sundukları sanal ofis deneyimini güçlü iş birliklerine dayalı farklı hizmetlerle desteklediklerini söyleyen Doğru sözlerine şunları ekledi:

“Girişimci Hızlandırma Merkezi Albaraka Garaj ve QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın yanı sıra, faturalandırma ve ödeme alma platformu Rimuut iş birliğiyle üyelerimizin iş süreçlerine verimlilik kazandırıyoruz. Dijital ürün ve hizmetlerini anında faturalandırmalarını ve her para biriminde anında ödeme almalarını sağlıyor, komisyon oranlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuyoruz. Hemen online satış yapmaya başlamak isteyen üyelerimizi e-ticaret uygulaması Goyomod ile buluşturuyor, yıllık ödemelerde yüzde 35 indirimden faydalanmalarını sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizle müşterilerimizin iş süreçlerini desteklerken onlara sürdürülebilir bir büyüme performansı kazandırıyoruz.”

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SANAL OFİS DENEYİMİ

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası ile Ankara Çankaya’da yer alan toplam 3 şubeyle hizmet verdiklerini vurgulayan Doğru, “Sanal ofis ve paylaşımlı ofis modellerinin en işlevsel özelliklerini bir araya getirerek sektöre alışılmışın dışında bir deneyim kazandırdık. Resmi iş adresi hizmetiyle şirketlere resmi bir kimlik kazandırıyoruz. Uzaktan ama evinden farklı bir lokasyonda çalışmak isteyenlere ve fiziksel toplantı mekanına ihtiyaç duyanlara, şubelerimizin kapılarını açıyoruz. Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfağında üretilen Olmadık Kahve reçeteleriyle mekânsal deneyimi zenginleştiriyoruz” dedi.

Yaklaşık 6 milyon kişi başvurdu! 1 Kasım'da peşin ve ilk taksit ödeme günü başlıyorYaklaşık 6 milyon kişi başvurdu! 1 Kasım'da peşin ve ilk taksit ödeme günü başlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay’dan müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyorYargıtay’dan müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Brent petrolün varil fiyatı 81,53 dolarBrent petrolün varil fiyatı 81,53 dolar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hollanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

TOGG'la ilgili yeni gelişme! Tarih vererek açıkladı

TOGG'la ilgili yeni gelişme! Tarih vererek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.