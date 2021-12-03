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SEC'ten yabancı şirketlere yeni düzenleme

03.12.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkede halka açılan yabancı şirketlerin bir devlet kurumu tarafından yönetilip yönetilmediklerini açıklamalarını isteyecek.

SEC'ten yabancı şirketlere yeni düzenleme

SEC'ten yapılan açıklamada, yabancı şirketlerin bildirim koşullarına yönelik yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

SEC'E SUNUM YAPACAKLAR

Açıklamada, düzenleme kapsamında, ABD'de işlem gören yabancı şirketlerin bir devlet kurumuna ait olup olmadıkları veya bir devlet tarafından kontrol edilip edilmediklerini gösteren belgeleri SEC'e sunmasının gerekeceği bildirildi.

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SEC'in yeni düzenlemesi, ABD yönetiminin Çinli şirketleri Amerikan borsalarından çıkarma çabalarını daha da hızlandırdığı şeklinde yorumlandı. (Reuters)

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