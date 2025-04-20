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Senegal'de 5 eski bakan dahil 32 kişiye Covid-19 soruşturması! Kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla...

20.04.2025 09:56
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Senegal'de aralarında 5 eski bakanın da bulunduğu 32 kişi, Covid-19 salgınıyla mücadele için sağlanan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Senegal'de 5 eski bakan dahil 32 kişiye Covid-19 soruşturması! Kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla...

Dakar Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi. Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclis’e gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği belirtildi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Senegal covid
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