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Sigara üreticisi şirket, astım ilacı üreten şirketi satın aldı!

16.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

160 ülkede tütün satışı yapan sigara üreticisi Philip Morris (PMI), merkezi Chippenham'da bulunan İngiliz astım ilacı üreticisi Vectura'daki hissedarların yaklaşık %75'inin desteğini alarak Vectura'yı yaklaşık 1 milyar sterlin karşılığında satın alma konusunda anlaştı.

Sigara üreticisi şirket, astım ilacı üreten şirketi satın aldı!

Sigara üreticisi Philip Morris, İngiliz astım ilacı üreticisi Vectura'yı satın alma konusunda anlaştı.

PMI "tütün ürünleri sektöründen çıkma" ve sağlık ürünlerine geçme planı kapsamında Vectura'yı satın almaya çalışıyordu.

PMI ÇOĞUNLUĞU ALDI

PMI CEO'su Jacek Olczak, "Vectura'yı satın alarak önemli bir dönüm noktasına ulaştık ve teklifimizi koşulsuz hale getirmek ve PMI'ı çoğunluk hissedarı yapmak için gereken %50'yi aşarak şirket hisselerinin %74'ünü almaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Vectura'yı almak için için özel sermaye şirketi Carlyle Group ile yarış halinde olan PMI, şansını artırmak için teklifini konkordato planından devralma teklifine çevirmişti.

Bu geçiş, PMI'nin Vectura hisselerinin %50'sinden biraz fazlasını satın alması için hissedarların desteğini almasını gerektirmişti.

Philip Morris, anlaşma için yasal izinleri ve Vectura yönetim kurulunun onayını aldı, ancak sağlık sektörü, bir tütün şirketinin sigaraların neden olduğu hastalıkları tedavi ederek para kazanması fikrini sorguluyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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