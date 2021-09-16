Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft... Teknoloji devleri çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

Temmuz ayı başlarında, ABD’li teknoloji endüstrisi derneği CompTIA, koronavirüs pandemisi rağmen sektörde geçen yılın 10 ayında istihdam artışı yaşandığını açıkladı. Bununla birlikte dev teknoloji firmaları 2021'in ilk yarısı boyunca ABD'de 80 binden fazla personeli işe aldı. Google'ın ana şirketi Alphabet, yalnızca ikinci çeyrekte bünyesine 4 binden fazla çalışan kattı.

Genel olarak, haziran ayında yazılım ve uygulama geliştiricileri, BT destek uzmanları ve proje yöneticileri, sistem mühendisleri ve mimarları ve en yüksek talep gören sistem analistleri için 300 binden fazla iş ilanı yayınlandı. Yapay zeka gibi gelişen teknolojideki işler ise açık pozisyonların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Diğer taraftan, ABD’li şirketlerin, H1-B vize programı kapsamında yabancı işçileri işe alırken maaş (veya bazı durumlarda maaş aralıkları) dahil olmak üzere çeşitli bilgileri ifşa etmesi gerekiyor. Bu,teknoloji devlerinin yetenek için neleri göze alabileceğine dair fikir veriyor.

Bu nedenle, bugünlerde sektördeki maaşların nasıl olduğu hakkında bir fikir edinmek için Business Insider, şirketlerin mühendisler ve diğer kilit rollerde çalışanlara ne kadar ödediğini öğrenmek için ABD Yabancı Çalışma Belgelendirme Ofisi'nin kalıcı ve geçici yabancı işçiler için ifşa verilerini analiz etti.

İŞTE TEKNOLOJİ DEVLERİNİN VERDİĞİ MAAŞLAR

GOOGLE

Google, genellikle çalışmak için en iyi yerlerden biri olarak lanse ediliyor ve buna uygun maaş veriliyor. Bir yazılım mühendisine geçen ay yılda 353 bin dolar maaş teklif edildi. Mühendis ekibinin başında bulunan birinin ise yıllık maaşı 475 bin dolar ile 650 bin dolar arasında değişiyor.

UBER

Uber, son yıllarda bir dizi işten çıkarmalar yaşamış olsa da, birçok tam zamanlı pozisyon için verdiği maaşlar, Silikon Vadisi'nin en büyük teknoloji firmalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Kıdemli mühendisler 200 bin doların üzerinde maaş alabilirken, veri bilimcileri150 bin doların üzerinde kazanıyor. Kıdemli ürün yöneticileri herhangi bir hisse senedi veya ikramiye hariç yılda yaklaşık 190 bin dolar alıyor.

INTEL

Intel, Tayvan Semiconductor, AMD, Nvidia ve diğerlerinden gelen yavaşlayan gelir artışı, küçülen marjlar ve artan rekabetle mücadele ediyor. Ayrıca Apple gibi müşterileri kendi çiplerini tasarlarken, başa çıkılması gereken bir yarı iletken sıkıntısı da var. Tüm bunlar için Intel bilim insanlarına , araştırmacılara, yöneticilere, pazarlamacılara ve farklı türdeki yazılım ve donanım mühendislerine güveniyor. Bu nedenle, Intel’de mühendislik yöneticileri yılda 300 bin dolardan fazla kazanıyor.

Amazon bulut çözümleri mimarlarına, konuma ve becerilere bağlı olarak yılda 90 bin 800 ile 185 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Amazon'un Adam Selipsky tarafından yönetilen bulut birimi, baskın bulut bilişim işini desteklemek için teknik ve ticari yetenekleri işe almaya devam etti. Business Insider, yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere, pazarlamacılara, satış görevlilerine, iş analistlerine ve daha fazlasına ne kadar ödediğini ortaya çıkarmak için Amazon'un bulut biriminin Ocak-Haziran ayları arasında başvurduğu 200'den fazla H-1B vizesini inceledi. Bu verilere göre en yüksek ücretli çalışanlar, taban maaş olarak 185 bin dolar kazanabiliyor.

IBM

CEO Arvind Krishna yönetiminde IBM, şimdiye kadar Amazon, Microsoft, Alibaba ve Google'ın hakim olduğu bulut bilişim çağı için kendini yeniden doğurmaya çalışıyor. Bu kapsamda, IBM'in 2019'da açık kaynaklı yazılım firması Red Hat'i 34 milyar dolara satın alması belirleyici bir andı.

Şirket, hibrit bulut ve yapay zeka üzerine büyük bahse girdiğinde. IBM'in yeniden icat edilmesinin bir parçası, bulut, hibrit bulut ve yapay zekanın yanı sıra strateji, danışmanlık ve iş analizi gibi alanlarda mühendislik yeteneği eklemek için 350 bin kişilik çalışan tabanını büyütmeyi içeriyor.

Business Insider, IBM'in mühendislere, iş analistlerine ve danışmanlarına, dijital stratejistlere ve daha fazlasına ne kadar ödediğini öğrenmek için Ocak ayından bu yana IBM'in başvurduğu 241 H-1B vizesini analiz etti. Bu verilere göre, en yüksek ücretli IBM çalışanları yılda 335 bin dolar kazanıyor.

APPLE

Apple, pazarlama bölümünde çalışan kıdemli personeline yılda 325 bin dolara kadar maaş veriyor. Apple reklamcılığa oldukça önem veriyor ve pazarlama stratejilerini sürekli geliştiriyor. Şirket, bir dizi iyi ücretli pazarlama işi için, aynı zamanda vizelere sponsorluk yapıyor.

SALESFORCE

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, hibrit bir zihniyeti benimsiyor, çalışanlarına yarı zamanlı olarak uzaktan çalışma seçeneği sunuyor ve kalıcı olarak uzak çalışan sayısını da artırmayı amaçlıyor. Bu esneklik, şirket için yetenek havuzları açıyor. Geçen Eylül ayında şirket, gelecek yıl içinde 12 binden fazla iş eklemeyi planladığını söyledi. Şirketten alınan veriler ise yazılım mühendislerinin 200 bin dolardan fazla maaş kazanabileceğini gösterdi.

SNAPCHAT

Sosyal medya şirketi Snapchat, 59 bin dolar ile 500 bin dolar arasında değişen temel maaşlar sunuyor. Snapchat'in arkasındaki şirket olan Snap, büyüme hamlesi yaptı ve artırılmış gerçeklik, kısa biçimli video ve orijinal şovlar gibi alanlardaki hedefleri desteklemek için personel alıyor. Şirketin şu anda 15 ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı var.

FACEBOOK

Sosyal medya devi Facebook’ta bir mühendislik direktörü kabaca yılda 360 bin dolar kazanıyor. Geçen yıl işe alınan bir kurum içi reklam ajansı yöneticisi, yılda 330 bin doların biraz üzerinde bir maaş alıyor. Bununla birlikte Facebook’ta işlerin yoğunluğuna ve eyaletlere göre maaş aralıkları değişiyor. Örneğin, California'daki bir veri analisti, yılda 130 bin ile 150 bin dolar arasında kazanırken dolar kazanırken, Teksas'taki bir veri analisti 128 bin dolar ile 111 dolar arasında maaş alıyor.

MICROSOFT

Microsoft'un en yüksek ücretli çalışanları arasında yazılım mühendisleri, satış yöneticileri ve araştırmacılar bulunuyor. Buna göre bir yazılım mühendisi yılda 250-350 bin dolar arasında maaş alırken, yöneticilik kademesinde maaşlar yılda 600 bin doları görüyor.

WAYMO

ABD’li otonom sürüç şirketi Waymo, işin türüne ve konumuna bağlı olarak yılda 122 bin dolar ile 300 bin dolar arasında değişen maaşlar sunuyor.



