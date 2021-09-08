Sıralama değişti! İşte dünyanın en güçlü pasaportları

Ülkelerin kaç ülkeye vizesiz gidebildiğine göre hazırlanan Henley Pasaport Endeksi güncellendi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTU: JAPONYA

En yeni listeye göre 193 ülkeye vizesiz gidebilme imkanına sahip olan Japon pasaportu dünyanın en güçlü pasaportu oldu.

Japonya'yı, bir başka Uzak Doğu ülkesi olan Singapur, 192 ülkeyle takip ediyor. Almanya ve Güney Kore pasaportuna sahip kişiler ise 191 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya pasaportuna sahip olan kişiler 190 ülkeye vizesiz gitme imkanına sahip.

Avusturya ve Danimarka pasaportu sahipleri 189 ülkeye, Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve İsveç vatandaşları 188 ülkeye, Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları ise 187 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

Çekya, Yunanistan, Malta ve Norveç vatandaşları 186, Avustralya ve Kanada vatandaşları, 185, Macaristan vatandaşları ise 184 ülkeye vizesiz girebiliyor.

TÜRKİYE 56. SIRADA

Türkiye ise 111 ülkeye vizesiz giriş yapabilerek listede 56. sırada yer alıyor. Ancak ülkeler tek tek sıralandığında 95. sırada bulunuyor.



