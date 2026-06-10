Son dakika| ABD’de enflasyon rakamları belli oldu

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,5 artarken yıllık enflasyon yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.
Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Ekonomistler, mayıs ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,2 artmasını bekliyordu.
Mayıs ayında yıllık TÜFE'nin yüzde 4,2 seviyesine yükselmesiyle birlikte ABD enflasyonu Nisan 2023'ten bu yana en yüksek düzeyini gördü.
Enflasyondaki yükselişte enerji ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik etkili oldu.
Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise mayıs ayında aylık yüzde 0,2 artış kaydetti.
Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.
Piyasalarda çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artması bekleniyordu. Böylece yıllık çekirdek enflasyon beklentilere paralel gelirken, aylık artış beklentilerin altında kaldı.
ABD'de açıklanan enflasyon verileri, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenmeye devam edecek.
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