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Son dakika| ABD’de enflasyon rakamları belli oldu

ABD'de tüketici enflasyonu mayıs ayında aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 artış gösterdi. Veri piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Son dakika| ABD’de enflasyon rakamları belli oldu
Cansu Çamcı

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,5 artarken yıllık enflasyon yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Ekonomistler, mayıs ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,2 artmasını bekliyordu.

NİSAN 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Mayıs ayında yıllık TÜFE'nin yüzde 4,2 seviyesine yükselmesiyle birlikte ABD enflasyonu Nisan 2023'ten bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Enflasyondaki yükselişte enerji ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik etkili oldu.

Son dakika| ABD’de enflasyon rakamları belli oldu 1

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYİ KARŞILADI

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise mayıs ayında aylık yüzde 0,2 artış kaydetti.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

Piyasalarda çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artması bekleniyordu. Böylece yıllık çekirdek enflasyon beklentilere paralel gelirken, aylık artış beklentilerin altında kaldı.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar abd
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