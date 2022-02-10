Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son 40 yılın zirvesi

ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

ABD'DE TÜFE 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de enflasyon ocak ayında yüzde 7,5'e çıkarak Şubat 1982 sonrası en yüksek seviyeyi gördü

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti.

Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,3'ye çıkması yönünde idi.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Bugün açıklanan enflasyon oranı zirvenin görülmediğini gösterirken Fed'in de şahin davranacağı beklentisini artırdı. Mart ayında 25 yerine 50 baz puanlık bir artış olacağına dair beklentiler de kuvvetlenmeye başladı.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,974 ile 1 Ağustos 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

