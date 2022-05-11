Son dakika: ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden geriledi

ABD'de Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin'deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD'de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi.

Ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ABD'de Nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.

Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed Mayıs toplantısında 2000 yılından beri ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı. Başkan Jerome Powell Haziran ve Temmuz toplantılarında da faiz oranlarında 50'şer baz puanlık artışın masada olduğu sinyalini vermişti.

Fed'in de yakın takip ettiği PCE enflasyonu Mart'ta yıllık yüzde 6,6 artmıştı. Bu oran, 50 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmişti.

