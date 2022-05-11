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Son dakika: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatlarının ilk tepkisi...

11.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan ve piyasaların merakla beklediği ABD'nin Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon mart ayında görülen 40 yıllık zirveden geriledi ve yıllık yüzde 8,3 seviyesine geldi. Gün içinde dolar/TL kuru 5 ayın zirvesine yükselirken, gram altın fiyatları da yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Rakamların açıklanmasıyla vatandaşlar dolar/TL kuru ve altın fiyatları yeniden hareketlendi.

Son dakika: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatlarının ilk tepkisi...

Son dakika haberi: Dolar ve altın fiyatı için kritik veri açıklandı. Küresel piyasalarda, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini korumasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Almanya'da açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalara yön verdi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlama tedbirlerinin Pekin ve Şanghay'da sıkılaştırılmasının ardından küresel ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerle birleşince enflasyonist baskıların gelecek dönemde daha da güçleneceği görüşleri gündeme geldi.

ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden gerilediSon dakika: ABD enflasyonu 40 yıllık zirveden geriledi

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Bu durum karşısında merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerine çevrilmişti. Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin'deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD'de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi. Ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı.

FED’DE ENFLASYON KORKUSU

Enflasyonun yeni bir zirve yapması durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik fiyatlamaların güçleneceği öngörülüyor. Dün Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, yılın ikinci yarısında enflasyonda aşağı yönlü hareket olmazsa Fed'in hızlanması gerekebileceğini ve 75 baz puanlık artışı göz ardı etmediklerini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise gelecek iki veya üç toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini belirterek, Fed'in politika sıkılaşmasının güçlü ve istikrarlı olması gerektiğini, bu kapsamda her şeyin masada olduğunu kaydetti.

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Öte yandan dün ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu belirterek, "Şu anda en büyük ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu düşünüyorum. Fed'in işini yapacağından eminim." dedi.

ALMANYA’DA ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ALTIN FİYATLARI

Bu gelişmelerle ons altın fiyatı bu sabah 11 Şubat'tan bu yana ilk kez 1832,10 dolar/ons seviyesini gördü. Bu durumda tahvil getirilerinin artmasına ve ABD dolarının Mart sonundan bu yana yüzde 5 değer kazanmasında etkili oldu. Altının ons fiyatı veri öncesinde bir miktar toparlanma yaşarken 1853 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu sıralar ise 1838 dolar seviyesinden değerleniyor.

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Ons altın ve dolar kuru ile pozitif bir seyir hakim olan gram altın fiyatı ise ABD enflasyon verisi öncesi 900-915 TL bandında seyrediyordu. Altının gram fiyatı veri sonrası 905 liradan satışa sunuluyor.

DOLAR 5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL kuru veri öncesinde 15,40 seviyesine çıktı. Kur şu sıralar 15,34 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 16,17 liradan alıcı ile buluşuyor.

Aralık ayındaki rekor sonrası müdahalelerle 13,50 - 13,80 aralığında sakin bir seyir izleyen kur, Rusya - Ukrayna savaşının yarattığı küresel risk nedeniyle Mart ayında 14,80’e çıktı. Mart sonrası fiyatlamada bu seviye yakınında oynaklık azaldı ve kur gerek iç gerekse dış gelişmelere tepki vermedi.

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Fed başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon nedeniyle daha agresif bir para politikası yürütmesi gelişen ülke paralarının çoğunda bu yıl düşüş yarattı. Fakat bu düşüş enflasyon, uygulanan para politikası ve diğer ekonomik göstergelere bağlı değişkenlik gösterirken TL, yılın ilk 5 ayında yüzde 14 kayıpla en çok düşen para birimleri arasında yer alıyor.


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